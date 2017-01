News vom 01/13/2017

Veridos ID-Chipkarten für den Kosovo

Die Republik Kosovo hat sich erneut für Veridos als Anbieter multifunktionaler und komplett kontaktloser ID-Chipkarten entschieden. Veridos und die Republik Kosovo können ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren damit weiterführen.

Die Chipkarte modernisiert die nationalen Ausweisdokumente. (Bild: Giesecke & Devrient)

Die Bürger Kosovos erhalten ein besonders sicheres und multifunktionales Ausweisdokument mit neuester Technologie, mit dem sie auch weiterhin auf benutzerfreundliche E-Government- und E-Business-Dienste zugreifen können. Die moderne Technologie erleichtert den Bürgern der Republik Kosovo künftig Online-Behördengänge, -Bankgeschäfte und -Einkäufe, da sie eine einfache und sichere Identifizierungsmöglichkeit bietet. Darüber hinaus unterstützt die neu eingeführte ID-Karte auch rechtsverbindliche elektronische Signaturen.

„In den kommenden fünf Jahren werden wir alle Systemkomponenten mit Bezug zum E-ID-Prozess bereitstellen: von der Referenzdatenerfassung über die Auslieferung und Ausgabe der Dokumente bis zu Wartung und Service“, so Labinot Carreti, Head of Global Sales. Neben der Freude über die weitere Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, gilt es auch, den Blick in die Zukunft zu richten: „Es wäre toll, wenn Veridos die Regierung des Kosovo darin unterstützen könnte, den Weg für weitere Anwendungsmöglichkeiten zu ebnen und so in Zukunft das volle Potenzial dieser Karten auszuschöpfen.“

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis