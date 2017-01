News vom 01/12/2017

Nedap Best Practices erhöhen den Schutz

Die neueste CPD Lunch & Learn-Session von Nedap hilft Beratern/Planern dabei, die Lücke zwischen physischer und IT-Sicherheit zu schließen. Die Teilnehmer können ihren Kunden einen speziellen Mehrwert bieten durch die Zusammenführung von Best Practices in physischer und IT-Sicherheit.

Bei professionellen Hackern stehen Spionage und Sabotage im Vordergrund. (Bild: Pixelio.de/ Cristine Lietz)

Da Hacker-Angriffe heutzutage immer ausgefeilter sind, sind physische Sicherheitssysteme, wie Zugriffs-kontrollsysteme, gegenüber Cyber-Bedrohungen anfälliger denn je. Viele Berater/Planer für physische Sicherheit verfügen jedoch nicht über ausreichend Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit, um solche Bedrohungen zu vermeiden. Dadurch besteht das Risiko, dass die Systeme des Kunden nicht ausreichend geschützt sind. Die neue Lunch & Learn-Session von Nedap bietet eine Lösung für diese Herausforderung – mit Informationen zum Schutz gegen das Klonen von Karten, Relay-Angriffe und Cyber-Attacken.

Die in dieser CPD-Session von Nedap vorgeschlagenen Best Practices, haben in Frankreich die CSPN-Zertifizierung der Nationalen Behörde für Sicherheit der Informationssysteme (ANSSI) erhalten – ein deutlicher Beweis für die Einhaltung der hohen gesetzten Maßstäbe.

Die Lunch & Learn-Sessions von Nedap sind für Sicherheitsexperten konzipiert, die mit der Entwicklung und Konfiguration von Systemen zur Verwaltung und Unterstützung von physischer Sicherheit zu tun haben. Das Ziel ist die Weitergabe von Know-how und Erfahrungen sowie die Bereitstellung von Experteneinblicken in Branchentrends und technologische Entwicklungen. Die CPD-Akkreditierung stellt die Integrität und Qualität der Inhalte sicher, ganz ohne Werbung für markenspezifische Produkte und Lösungen.

