Produktbericht vom 01/19/2017

Giesecke & Devrient Sichere Kommunikation angekündigt

Giesecke & Devrient und M2MD haben ein sicheres Gateway zur Kommunikation für den Industriebereich Telematik entwickelt. Das Gateway ermöglicht eine sofortige und sichere Verbindung mit einem Fahrzeug.

(Bild: Petra Bork/ Pixelio.de)

Die immer größere werdende Anzahl an vernetzten Fahrzeugen macht eine verlässliche und sichere Verbindung vorrangig. Giesecke & Devrient und M2MD haben hierzu eine strategische Partnerschaft ins Leben gerufen, mit dem sicheren Kommunikations-Gateway als Ergebnis. Die Cloud-basierte Lösung bietet eine hohe Datenübertragungssicherheit und einen schnellen Verbindungsaufbau zum Fahrzeug. Kombiniert wird die bestmögliche Sicherheit für 3GPP drahtlose Kommunikation und der Standard TLS 1.2. Für eine verbesserte Verbindung zum Fahrzeug löst das Gateway eine Datenverbindung über das Netzwerk zum Fahrzeug aus, welches unmittelbar auf Befehle reagiert.

„Nachdem ich mit beinahe jedem größeren Automobilhersteller in der Welt zusammengearbeitet habe, ist es nun toll eine Lösung zu sehen, die schneller, günstiger und sicherer arbeitet“, so Chuck Link, President und CTO von M2MD Technologies. „Wir arbeiten eng mit Autoherstellern zusammen, um die Sicherheit vernetzter Fahrzeuge zu verbessern und das neue Gateway ist ein wichtiger Schritt das Anwendererlebnis zu optimieren und gleichzeitig Kosten zu senken“, erklärt Scott Marquardt, President von G&D US Mobile Security Business.

