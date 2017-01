Produktbericht vom 01/17/2017

Winkhaus Sofort fest verschlossen

Die neue drückerbetätigte Automatik-Verriegelung von Winkhaus verschließt sofort mechanisch schon beim Zuziehen des Türflügels und lässt sich wie gewohnt mittels Griff entriegeln. Ihre Winkhaus Fehlschaltsperre sorgt dafür, dass die Tür lange ihre Attraktivität behält.

Das neue Autolock AVP. (Bild: Winkhaus)

Beim Verschließen hinterkrallen die zwei massiven Schwenkriegel von Autolock AVP wirkungsvoll und dynamisch die Schließbleche. Zusätzlich sorgen zwei Activpilot Schließbolzen für Dichtigkeit in der Tür. Alternativ bietet Winkhaus diese Technik auch mit vier Activpilot Schließbolzen ohne Schwenkriegel an. Eine innovative Fehlschaltsperre vermeidet, dass durch die Verriegelungselemente unschöne Kratzer und Macken am Türrahmen entstehen.

Für die Schwenkriegel von Autolock AVP verarbeitet Winkhaus ausschließlich hochwertigen Qualitäts-Stahl. Mit einer Ausriegelweite von 25 Millimeter dringen die Riegel tief in die Schließbleche ein. Außerdem sind sie beidseitig abgeschrägt und daher links wie rechts verwendbar. Dank der Schräge ziehen sie beim Verschließen die Tür dicht an den Rahmen. Zugluft und Feuchtigkeit bleiben draußen. Wegen der präzisen Verarbeitung ist Autolock AVP sehr langlebig. Daher erfüllt sie schon jetzt die Anforderungen der kommenden europäischen Produktnorm EN 15685.

Insbesondere die Variante mit Schließbolzen ist auch zum Nachrüsten von Türen geeignet. Viele Winkhaus Verriegelungen lassen sich upgraden, ohne dass ein neues Schließblech benötigt wird. Dass Autolock AVP mit den Winkhaus STV-Standardschließblechen kompatibel ist, hat noch einen weiteren Nutzen: Um Toleranzen bei der Montage auszugleichen, bietet Autolock AVP auf der Rahmenseite einen einstellbaren, gefederten Auslöser, der in das Standard-Falle-/Riegel-Schließblech passt.

