News vom 01/19/2017

Nexus Kooperation stärkt Sicherheit im IoT

Nexus geht eine neue Partnerschaft mit dem Wolfsburger IT-Beratungsunternehmen IT Concepts Automotive ein. Gemeinsam wollen beide Unternehmen Lösungen für die Bereiche Elektromobilität, Smart Home und weitere IoT Themen entwickeln.

Ralph Horner (Bild: Nexus Technology)

Die Digitalisierung und die zunehmende Vernetzung sorgen für viel Bewegung in den Unternehmen. In der Automobilbranche stehen Themen wie die Elektromobilität und das Connected Car inzwischen ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Ein weiteres spannendes Zukunftsthema ist das sogenannte Smart Home. Hier eröffnen sich Unternehmen ebenfalls viele neue Chancen für innovative Produkte und Services.

„Es genügt ein Blick in die Zeitung um festzustellen, dass in Sachen IoT-Sicherheit noch viel zu tun ist. Deshalb kommt die Partnerschaft zwischen Nexus und IT Concepts Automotive genau zu richtigen Zeit“, ist Ralph Horner, Regional Director DACH von Nexus überzeugt. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen ganzheitliche Sicherheitslösungen und professionelle Beratung für das IoT anbieten. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf der Absicherung der Kommunikation zwischen smarten Geräten, wie zum Beispiel zwischen eAuto und der Ladesäule.

Grundlage für die Sicherheit im IoT sind vertrauenswürdige digitale Identitäten. Als Spezialist für das Identitäts- und Access-Management bietet Nexus eine breite Palette an Lösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche, um sichere Identitäten schnell und in hoher Zahl bereitzustellen und effizient zu verwalten. Nexus verfügt über umfangreiche Expertise im Bereich flexibler und hochsicherer Public-Key-Infrastrukturen. So sorgen Nexus-Lösungen beispielsweise für die sichere und verschlüsselte Kommunikation zwischen Geräten in LTE-Netzwerken.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis