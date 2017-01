News vom 01/24/2017

Geze Wahrzeichen mit Türautomatik ausgestattet

Geze hat die Zürcher Hauptpost mit moderner multifunktionaler Türautomatik und Sicherheitstechnik ausgerüstet. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) als Gebäudeeigner investierten 45 Millionen Schweizer Franken in eine umfangreiche Sanierung.

Das Gebäude dient als Stadthaus für Handel, Gastronomie, Business und Bildung. (Bild: Max Dudler Architekten)

Blickfang der imposanten Gebäudefront sind drei große Glasportale als Zugänge zur Schalterhalle und zum separaten Schließfachbereich. Für stets „freie Bahn“ im Gefahrenfall sorgen die Slimdrive SL-FR-Antriebssysteme für Flucht- und Rettungswegtüren. In den Slimdrive-Antriebseinheiten in Geze-typischer „70-Millimeter-Optik“ verbirgt sich moderne, intelligente Steuerungstechnik. Die Offenhaltezeit der Türen passt sich der Durchgangsfrequenz an. Wird der Besucherstrom größer, so werden die Türflügel automatisch länger offengehalten. Die Bewegungsparameter (Beschleunigung, Offenhaltezeit oder Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit) lassen sich individuell einstellen.

Da durch die Neugestaltung des Gebäudes dieses von noch mehr Menschen als bisher genutzt wird, wurde ein direkter Gebäudezugang zur KV Zürich Business School über die neu benannte Sihlpostgasse geschaffen. In der begrenzten Gebäudeöffnung wurde mit einem vierflügeligen automatischen Teleskop-Schiebetürsystem mit spezifischen Slimdrive SLT-Antriebssystemen in Fluchtwegausführung eine maximale Öffnungsweite von 250 Zentimetern erreicht

Die geprüfte Qualität der Geze-Lösungen für Brandschutztüren als Feuerschutzabschlüsse wurde im Untergeschoss des vegetarischen Traditionsrestaurant Hiltl mit vollautomatischen Schiebetürlösungen der Feuerwiderstandsklasse EI30 gewählt. Sie gewährleisten den Raumabschluss gegenüber Feuer, Brandrauch und Hitze. Entsprechend ihrer Funktion als Brandschutzabschlüsse schließen diese Türen bei Stromausfall mit vorgespeicherter Energie. Damit ist die Schließfunktion, wenn es brennt, permanent gewährleistet. Im Brandfall schließen die Türen selbsttätig und stellen einen sicheren Brandschutzabschluss dar – auch dann, wenn zuvor die Feststellfunktion der Automatiktür genutzt wurde.

