News vom 01/27/2017

VdS Auf die Wartung kommt es an

Der VdS vermittelt auf einer Fachtagung am 28. März in Köln Praxiskenntnisse zur Sicherstellung der Anlagenzuverlässigkeit bei Brandschutzanlagen. Im Fokus stehen dabei Brandmelde-, Feuerlösch-, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie auch Sprachalarmsysteme.

Regelmäßige Wartungen sind für die Sicherheit unerlässlich. (Bild: VdS)

Die Großschadenstatistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) belegt, dass zehn Prozent der gravierendsten Brände in Unternehmen trotz vorhandener, aber eben nicht mehr funktionsfähiger Schutzanlagen geschehen. Um Menschenleben, Standorte und die Zukunft ganzer Unternehmen verlässlich zu sichern, muss ein mögliches Versagen der komplexen Brandschutztechniken frühzeitig erkannt und vor allem verhindert werden. Unterstützung bei dieser äußerst wichtigen Aufgabe erhalten die Verantwortlichen wie gewohnt auf der VdS-Fachtagung „Kontrolle und Wartung von Brandschutzanlagen“.

Die Vortragenden aus verschiedensten Fachrichtungen zeigen am 28. März in der Kölner Innenstadt Mängel-detektionsmöglichkeiten und Problemlösungen aus der Praxis auf. Zusätzlich werden Haftungsfragen diskutiert. „Wir vermitteln die VdS-Erkenntnisse aus der umfangreichen Prüftätigkeit gern an die verantwortlichen Experten, damit diese den optimalen Schutz ihrer Kollegen und ihrer Standorte sicher gewährleisten können“, betont Hardy Rusch, Moderator der Fachtagung und Leiter der Abteilung Risikomanagement bei VdS.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis