Produktbericht vom 01/25/2017

Bosch Internet der Dinge bietet neue Möglichkeiten

Bosch hat einen zentralen Content-Hub „Connected World“ gestartet, der den Nutzen vernetzter Produkte und Services in den Mittelpunkt stellt. Der Hub bündelt an einem digitalen Ort alle unternehmenseigenen Inhalte zum Internet-of-Things (IoT).

Das IoT wird im Alltag immer wichtiger. (Bild: Bosch)

Die neue Internetplattform richtet sich an Meinungsführer, Medienschaffende sowie interessierte Endkunden. „Connected World“ soll in den kommenden Monaten zu einer zentralen Anlaufstelle im Netz für das Thema IoT werden. Die Plattform wird weiter wachsen und das umfassende Produkt- und Serviceangebot von Bosch in aller Breite darlegen. Gleichzeitig werden externe Experten und Vordenker als Thought Leader auf der „Connected World“-Plattform zu Wort kommen. Darüber hinaus aggregiert die Seite zahlreiche Diskussionen und Beiträge in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter.

Bei der Konzeption der „Connected World“-Plattform lag ein besonderes Augenmerk auf der Content-Marketing-Strategie: Ein Storytelling-Ansatz dient dazu, den Nutzer in das IoT-Universum von Bosch zu ziehen und gleichzeitig das breite Produkt- und Leistungsportfolio zu zeigen. „Damit wird zum ersten Mal einen zentralen Überblick über das IoT-Geschäft von Bosch geboten. Dabei wird vor allem die Kompetenz in der Vernetzung deutlich – sei es bei Gebäuden, in der Mobilität, der Industrie oder bei vernetzten Energiesystemen.

Das Content-Marketing soll auch den direkten Weg zum Produkt ebnen. Kunden und Online-Influencer können direkt mit Bosch in Kontakt treten. Hierfür verknüpft das Unternehmen seinen gesamten Produktkatalog mit dem Themen-Hub „Connected World“. Besucher und potentielle Kunden können so mit wenigen Klicks von der IoT-Geschichte zum bestellbaren Produkt oder Service gelangen. Das „Connected World“-Konzept verbindet Kommunikation und Konversion so eng wie möglich und zeigt, wie die digitale Transformation der Kommunikation den Unternehmenserfolg unterstützen kann.

