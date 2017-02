News vom 02/01/2017

Eucamp Sicherheits-Roadshow für Multi-Brands startet

Ab Februar startet Eucamp zusammen mit Partnern eine Sicherheits-Roadshow „Security on Tour“ 2017 für Multi-Brands. Die Roadshow gastiert in fünf Städten: Köln, Egerkingen (CH), München, Frankfurt und Hamburg.

Gabi Schurkus, Manager Kommunikation und Isaac Lee, Geschäftsführer Eucamp. (Bild: Eucamp)

Kunden können neuste Trends der Branche entdecken und Hersteller direkt vor Ort ansprechen. Ein abwechslungsreiches Vortrags- und Unterhaltungsprogramm erwartet ferner die Besucher. Der Eintritt ist kostenfrei. Die Tour startet in Köln am 16. Februar, gefolgt von Egerkingen in der Schweiz am 21. Februar, München am 23. Februar, Frankfurt am Main am 2. März und Hamburg am 9. März. Zu den Ausstellern zählen unter anderem Bosch, Primion, Genetec und Hanwha Techwin.

Bosch berichtet etwa über Risiken von Botnetzen und wie Systeme gegen Hacker und unerlaubte Zugriffe geschützt werden können. Primion zeigt das Leitstandsystem PSM2200, das das gesamte Spektrum sicherheitstechnischer Anwendungen in der Zutrittskontrolle, Gebäude- und Brandschutztechnik sowie Videoüberwachung steuert und überwacht. Das Security Center von Genetec vereinigt IP-basierte Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Nummernschilderkennung auf einer Plattform. Und Hanwha Techwin stellt neue Kameras der Wisenet P-Serie mit 4K Auflösung, H.265-Komprimierung und WiseStream vor. Die ergänzende Übertragungstechnologie erzielt eine optimale Balance zwischen Bildqualität und Videokompression.

