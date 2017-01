News vom 01/30/2017

Intersec 2017 Branchenforum für Fachplaner und Errichter

Für das Intersec-Forum werden rund 40 Experten aus Industrie und Anlagenbau, Gebäude- und Sicherheitstechnik, aus Betrieb, Recht und Datenschutz die Digitalisierung und Sicherheit im Gebäude der Zukunft diskutieren und bewerten. Die Konferenz für vernetzte Sicherheitstechnik findet am 16. und 17. März 2017 in Frankfurt am Main statt.

Den globalen Sicherheitsmarkt begleitet die Messe Frankfurt mit einem Angebot von derzeit elf Veranstaltungen. (Bild: Messe Frankfurt)

Das Konferenzprogramm orientiert sich an den aktuellen Themenkomplexen Brandmeldetechnik, Notfallbeleuchtung, Vernetzung von Überwachungs- und Zutrittskontrollsystemen, Residential Security und IT- und Cybersicherheit sowie an neuen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen für das digitale Gebäude der Zukunft. Speziell für den Branchendialog Planer und Errichter bietet es praxisnahe Konferenzinhalte wie etwa aktuelle Anforderungen an die Sicherheitstechnik im Gebäude aus Sicht von Planern und Anlagenbauern, juristische haftungsrechtliche Rahmenbedingungen und Fragen des Datenschutzes.

Die Konferenzteilnehmer erwartet ein dichtes, abwechslungsreiches Programm aus Plenarvorträgen und Podiumsdiskussionen sowie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch beim abendlichen Konferenzausklang. Zudem können sie an einer von zwei exklusiven Guided Tours zu Betriebsstätten angewandter Sicherheitstechnik teilnehmen. Darüber hinaus steht ihnen an beiden Konferenztagen die parallel stattfindende ISH, Messe Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik, Erneuerbare Energien, zum kostenlosen Besuch offen.

Den Auftakt am Donnerstag (16. März) bilden Dr.-Ing. Stefan Hartung, Geschäftsführer Robert Bosch GmbH, der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Arne Schönbohm und ein Vertreter von Fraport, die in ihren Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion den Bogen von der Entwicklung vernetzter Sicherheitssysteme bis zu deren Anwendung bei Großkunden und den IT-Implikationen schlagen.

