News vom 01/31/2017

PPG Zweites Trainingszentrum in Dänemark eröffnet

Ende November hat PPG Perimeter Protection A/S ein neues Schulungs- und Ausstellungszentrum im dänischen Roskilde eröffnet. Dort bietet das Unternehmen die Möglichkeit, unter modernen Bedingungen praxisnah an installierten und funktionstüchtigen Exponaten geschult zu werden.

Das Zentrum ist nach der Security World bereits das zweite seiner Art. (Bild: PPG)

Auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern befinden sich neben der Ausstellungsfläche für das Produktportfolio, dass unter anderem Schiebe- und Schnellfalttore, Zäune und die international zertifizierten Elkosta Hochsicherheitsprodukte umfasst, auch Büro- und Lagerräume sowie einen separaten Schulungs- und Konferenzraum zur Vermittlung theoretischer Grundlagen. Zahlreiche Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter kamen zusammen, um den Tag der Eröffnung des ersten und einzigen Showrooms für Sicherheitsprodukte in den nordischen Ländern zu feiern.

Auch die Mitarbeiter der PPG profitieren von den Schulungszentren. Matthias Lobner, Service Manager der PPG bestätigt dies: „In der Security World haben wir all unsere Produkte sowie moderne Räumlichkeiten für die theoretische Unterweisung an einem zentralen Platz, was beispielsweise die Durchführung der technischen Schulungen unserer eigenen Service-Mitarbeiter erleichtert. Früher musste abgepasst werden, wann ein bestimmtes Produkt in der Produktion verfügbar war, heute sind wir weitaus flexibler und können auf einem viel professionelleren Niveau schulen.“ Doch die Zentren fungieren nicht nur zu Schulungs- oder Präsentationzwecken. In regelmäßigen Abständen werden dort Veranstaltungen wie Hausmessen, Fachseminare oder -vorträge organisiert.

