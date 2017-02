News vom 02/02/2017

VdS Errichter profitieren von Wissensvorsprung

Das bewährte Roadshow-Konzept für VdS-anerkannte Errichter von Einbruchmeldeanlagen geht in eine neue Runde. In sieben eintägigen Veranstaltungen im April und Mai im gesamten Bundesgebiet tauschen VdS und die anerkannten Dienstleister Fachwissen von Profis für Profis aus.

Praxistipps und Wissensvorsprünge rund um EMA bietet VdS seinen Partnern. (Bild: VdS)

Für 99 Euro Teilnahmegebühr (netto inklusive Verpflegung) erhalten Errichter unter anderem Infos zur im Frühjahr neu erscheinenden „EMA-Bibel“ VdS 2311, zum neuen Sicherungskonzept und dem überarbeiteten VdS-Attest, zu aktuellen marktrelevanten Entwicklungen und zum Anerkennungsverfahren „Errichter 2.0“.

„Anerkannten Partner profitieren nicht nur von der Stärke des VdS-Qualitätssiegels, sondern auch vom Wissensvorsprung als Europas größtes Institut für Einbruchschutz. Schließlich sind sie diejenigen, welche die bewährten VdS-Richtlinien tagtäglich umsetzen, vor Ort die Verantwortung für zuverlässig funktionierende EMA tragen und so entscheidende Beiträge zur Verbrechensbekämpfung leisten“, betont VdS-Geschäftsführer Thomas Urban.

Wie es sich bei den letzten VdS-Infotagen besonders bewährt hat, stehen die Vortragenden, darunter die Mitautoren der 2311 sowie viele Auditoren, auch im Anschluss noch gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Gerade die Anregungen der Partner auf den bisherigen Roadshows sind es, die in großer Zahl Eingang in die VdS 2311 sowie in zahlreiche Anerkennungsverfahren gefunden haben.

