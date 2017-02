News vom 02/03/2017

Eltefa 2017 Schaltanlagenbau steht im Fokus

Praxisorientierte Antworten bietet das neue Highlight „Schaltanlagenbau im Fokus“ im Rahmenprogramm der Fachmesse Eltefa vom 29. bis 31. März 2017 in Stuttgart. Statt grauer Theorie steht Know-how rund um den Bau und die Installation von Schaltschränken und -anlagen im Mittelpunkt.

BDSAH-Mitglied Weidmüller stellt unter anderem universelle Reihenklemmen vor. (Bild: Weidmüller)

Kleiner, funktionaler, effizienter – die Ansprüche an moderne Schaltschränke und -anlagen sind hoch: Sie sollen dem Fachpersonal in der Produktion oder in Gebäuden das Leben erleichtern und ihm viele zusätzliche Funktionen wie Dezentralisierung oder Kommunikation über Feldbusse zur Verfügung stellen. Hinzu kommen neue Vorschriften, Empfehlungen und Normen. Den Lösungspark mit Ausstellern und Fachforum lobt der BDSAH Bundesverband Deutscher Schaltanlagenhersteller e.V. aus Berlin. „Der neue Ausstellungsschwerpunkt bietet den mittelständischen Unternehmen dieser Branche die Gelegenheit, interessante Lösungen aus der Praxis vorzustellen“, erklärt BDSAH-Marketingleiter Rüdiger Eikmeier.

Auf dem parallelen Vortragsforum zum Schaltanlagenbau, das an allen drei Messetagen in Halle 7 stattfindet, werden zahleiche aktuelle Trends der Branche behandelt. So gibt es Referate zur Netzqualität, Erwärmung von Reihenklemmen, Schaltschrankklimatisierung und zur normgerechten Prüfung zur Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen.

