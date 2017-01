Produktbericht vom 01/30/2017

Edimax Starterpaket für Home-Security geschnürt

Edimax Technology hat ein Starterparket für das intelligente Zuhause herausgebracht, das bequem per Smartphone eingerichtet und überwacht werden kann. Das Paket lässt sich Ende Februar mit einzelnen Sensoren nachrüsten.

Per Smartphone lassen sich die eigenen vier Wände überwachen. (Bild: Edimax)

Das Edimax Sicherheitspaket IC-5170SC besteht aus einer 180-Grad WLAN Netzwerkkamera und drei verschiedenen Sensortypen, je ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und PIR- Bewegungsmelder, sowie zwei Tür- und Fensterkontakten. Die Einbindung erfolgt in drei Schritten über das heimische WLAN Netzwerk per kostenloser iOS & Android EdiLife App. Hierzu wird die WLAN Kamera nach dem Download der App mit dem WLAN Netzwerk verbunden. Die Kamera ist kompatibel mit jedem WLAN-Router. Die batteriebetriebenen Sensoren verbinden sich automatisch zur USB- Funkeinheit an der Kamera.

Die Tür- und Fensterkontakte funken per 2,4RF Signal zu der Funkeinheit an der Kamera und sind dadurch mit dem WLAN- Netzwerk verbunden und melden umgehend das Öffnen oder Schließen von Türen und Fenstern. Der Passiv-Infrarot-Sensor (PIR- Bewegungsmelder) ist ein hochpräziser Sensor, der durch Infrarotstrahlung Temperaturschwankungen erkennt, die aufgrund von Bewegungen verursacht werden. Der duale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor des Paketes informiert über das Klima in der direkten Umgebung. Der Sensor kann im Innenbereich problemlos überall eingesetzt werden, wo die Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit wichtig ist.

Durch die Cloud Verbindung der Kamera ist das IC-5170SC Smart Home Sicherheitspaket immer mit dem Smartphone verbunden und jegliche Ereignisse und Veränderungen werden aufgezeichnet und gemeldet. Änderungen in den Einstellungen lassen sich auch jederzeit über die EdiLife App vornehmen. Die Aufzeichnungen können zudem in der privaten Dropbox oder Google Drive Cloud gespeichert werden, wenn diese als Speicherort über die EdiLife App hinterlegt wurden.

