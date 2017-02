Produktbericht vom 02/09/2017

Gretsch-Unitas Treibriegelschloss ist sicher und komfortabel

Gretsch-Unitas präsentiert das reibriegelschloss MTRS, das mit einem besonders schnell arbeitenden Motor ausgestattet ist.

Für das Öffnen des Gangflügels reicht ein Standard-Panikschloss. (Bild: Gretsch-Unitas)

Typische Einsatzbereiche für das motorische Treibriegelschloss finden sich in Objekten, bei denen Zugänge von außen zu bestimmten Zeiten oder dauerhaft sicher verschlossen und trotzdem barrierefrei zu begehen sowie gegebenenfalls als Fluchtweg nutzbar sein müssen. So etwa in Ärztezentren, Schulen und Mehrzweckhallen, Pflegeheimen aber auch in Bürogebäuden und Einkaufszentren.

Das Rohrrahmenschloss besitzt drei Funktionen: Es bewegt motorisch die untere und obere Verriegelungsstange, übernimmt eine Dauer-Auf-Funktion für den täglichen Durchgangsbetrieb und bietet die Funktion des E-Öffners, wobei der Standflügel verschlossen bleibt und nur der Gangflügel geöffnet werden kann.

Das motorische Treibriegelschloss B-1893 / B-1993 ist zugelassen nach EN 179/EN 1125 sowie EN 14846. Es kann an Brandschutztüren eingesetzt werden und ist geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040. Durch die Verriegelung des Standflügels nach oben und unten bietet das motorische Treibriegelschloss erhöhte Sicherheit.

