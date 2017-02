Produktbericht vom 02/07/2017

Somfy All-in-One-Sicherheitslösung präsentiert

Somfy hat Somfy One vorgestellt, eine fortschrittliche All-in-One-Sicherheitslösung für den Schutz der eigenen vier Wände und Familie. Mit einem einzigen Produkt, so einfach und zugänglich wie eine Kamera, bietet Somfy One die Möglichkeiten einer umfassenden Sicherheitslösung.

Die Sicherheit der eigenen vier Wände lässt sich mobil überprüfen. (Bild: Somfy)

Mit einem Full-HD-Weitwinkelbild und der Fähigkeit, von überall mit Sound in hoher Qualität zu kommunizieren, bietet Somfy One ein sehr gutes Videoerlebnis - egal ob bei Tag oder Nacht. Die SomfyvisionTM motion detection-Technologie unterbindet dabei Fehlalarme. Der Anwender kann damit seiner Kamera vertrauen, weil jedes Ereignis relevant ist.

Im Falle der Bewegungserkennung wird ein Fotoalarm gesendet, und ein zehn sekündiges Video wird in der Cloud aufgezeichnet und gesichert. Es kann 24 Stunden lang angesehen und kostenlos heruntergeladen werden. Für noch mehr Sicherheit ist auch eine Option zur kontinuierlichen Aufzeichnung und Speicherung in der Cloud verfügbar. Zur Vermeidung von Strom- und Internetausfällen verfügt die Somfy One + -Version über einen Akku und einen Notkommunikationsmodus, der das SomfyaroundTM-Community-Netzwerk oder die Sigfox- und Lora-Netzwerke verwendet, wenn diese Option gewählt wird.

Dem Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten wird dabei große Beachtung geschenkt. Mit einer motorisierten Klappe, die das Objektiv und das Kamera-Mikrofon vollständig bedeckt, ist die Überwachung mit Somfy One nicht intrusiv und respektiert die Privatsphäre der Familie. Der Benutzer kann die Datenschutzeinstellungen anpassen: Automatisches Öffnen und Schließen der Klappe, Anzeigen der Anwesenheit von Benutzern, Erkennen des Vorhandenseins des Smartphones zu Hause, um die Überwachung automatisch zu aktivieren und zu deaktivieren.

