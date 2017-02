Produktbericht vom 02/06/2017

Axis Communications Kooperation bei Netzwerklautsprechern vereinbart

Axis Communications GmbH und die New Voice International AG arbeiten im Bereich IP-basierender Übertragung von Alarm- und Informationsmeldung zusammen. Anwender profitieren von einer vollumfänglichen Integration der Netzwerklautsprecher in die Mobicall-Plattform.

Die Lautsprecher sind auch für große Räume geeignet. (Bild: Axis Communications)

Mit dem Release 8.1 hat New Voice erfolgreich die Lautsprecherbox Axis C1004-E sowie den Netzwerk-Deckenlautsprecher Axis C2005 als UC-Informationsträger in die Mobicall-Alarmzentrale eingegliedert. Die Netzwerk-Lautsprecher von Axis sind vollständige, für den sofortigen Einsatz vorkonfigurierte Soundsysteme. Die Geräte lassen sich zu einem flexiblen und skalierbaren System zusammenstellen. Lautsprecher können problemlos und schnell hinzugefügt oder entfernt und vielseitig eingesetzt werden. Es ist möglich, die Lautsprecher entweder individuell anzusprechen und zu steuern oder einen gemeinsamen Befehl für mehrere Geräte auszuführen.

Bei Notfällen, wie einem Panikalarm, Bombendrohung oder ähnliches, ist eine unverzügliche Massenalarmierung erforderlich. Die Kombination von Mobicall und den Netzwerk-Lautsprechern ermöglicht die Alarmierung selbst in großen Hallen oder in lauten Umgebungen. Im Rahmen der Integration wurden umfassende Überwachungsmechanismen in das Alarmkonzept eingebettet, um einen zuverlässigen Betrieb sicher zu stellen. New Voice hat die Axis Netzwerk-Lautsprecher im Zuge des Technologiepartnerprogramms zertifiziert, so dass Partner von einer getesteten Lösung profitieren und auf den bewährten Support zurückgreifen können.

