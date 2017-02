News vom 02/13/2017

Simedia Netzwerktreffen für Krisenmanager geplant

Simedia organisiert das 9. Netzwerktreffen für Krisenmanager beim ZDF Mainz am 3. und 4. April. Es richtet sich unter anderem an Sicherheitsmanager, Geschäftsführer, Werkschutz, Werkfeuerwehr, Projektverantwortliche oder Sicherheitsberater.

Das ZDF ist dieses Jahr Gastgeber für das Netzwerktreffen. (Bild: Tobo777)

Das jährliche Netzwerktreffen für Krisen- und Notfallmanager ist schon seit Jahren eine feste Institution im Weiterbildungskalender von Sicherheitsverantwortlichen. Erfahrene Krisenmanager werden – wie in den Jahren zuvor – aktuelle Themen beleuchten, Erfahrungen und Erfolgsfaktoren bei der Bewältigung erörtern und damit einen intensiven Austausch ermöglichen. Wichtige Themen sind unter anderem Krisenmanagement bei Greenpeace, Krisenkommunikation in hochdynamischer Lagen am Beispiel des Amoklaufs in München und Krisenmanagement bei Großschadenslagen am Beispiel des Chempark-Betreibers Currenta.

Das Rahmenprogramm steht ganz im Zeichen des Netzwerkens. Begleitend zu einer Studioführung durch das ZDF bietet ein Praxisbericht zu bewältigten Krisen- und Notfallereignissen und die gemeinsame Abendveranstaltung den idealen Rahmen zum fachlichen Erfahrungsaustausch. Das Netzwerktreffen richtet sich an Führungskräfte und Verantwortliche, wie Sicherheitsmanager, Geschäftsführer, Werkschutz-, Angehörige der Werkfeuerwehr, Unternehmens- und Sicherheitsberater, Koordinatoren und Projektverantwortliche.

