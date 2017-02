News vom 02/15/2017

Ingram Micro Zusammenarbeit mit 2N beschlossen

Die Ingram Micro Distribution GmbH baut ihr Physical-Security Portfolio in einer Kooperation mit 2N weiter aus. Ab sofort können Fachhandelspartner die Produkte von 2N bei dem Münchner Distributor beziehen.

Klaus Donath, Senior Director Value Business. (Bild: Ingram Micro)

IP-Videosprechanlagen und IP-basierte Beschallungssysteme – mit den Lösungen von 2N bietet Ingram Micro qualitativ hochwertige Technologien, die ausschließlich in Europa entwickelt und produziert werden. Sie sind sowohl für gewerbliche als auch für private Nutzer geeignet und bieten Sicherheit bei hohem Bedienkomfort. Dank offener Standards lassen sich die IP-basierten Zutrittskontrolleinheiten des tschechischen Herstellers einfach in verschiedene Systeme von Drittanbietern einbinden und miteinander kombinieren. „Die Nachfrage nach IP-basierten Zutrittskontrollen und Intercoms steigt stetig und mit 2N haben wir hier den Pionier an Bord. Gemeinsam werden wir diesen wachsenden Markt künftig stärker adressieren“, sagt Klaus Donath, Executive Director Value Business, bei Ingram Micro.

„Wir freuen uns mit Ingram Micro einem der führenden Distributoren als strategischen Partner gewonnen zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam unsere Marktpositionen im Security- und Telekommunikations-Sektor weiter festigen können. Für uns war es ebenfalls sehr wichtig, dass Wiederverkäufer eine Komplettlösung aus einer Hand bekommen.“, sagt Thorsten Uebe, Business Development Manager bei 2N.

