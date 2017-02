News vom 02/16/2017

U.T.SEC 2017 Autonome Technologien und UAV

Die U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security, eine Fachausstellung mit begleitender Konferenz, findet erstmals am 2. und 3. März im NCC West des Messezentrums Nürnberg statt. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie hat die Schirmherrschaft übernommen.

Unbemannte Systeme finden in immer mehr Bereichen Anwendung. (Bild: NürnbergMesse GmbH)

Mit der U.T.SEC 2017 findet in Nürnberg erstmalig eine Fachausstellung mit angegliedertem Konferenzprogramm statt. Die U.T.SEC stellt Produktinnovationen vor und adressiert rechtliche sowie technische Fragen zum Schutz vor unbefugtem und potentiell gefährlichem Einsatz von unbemannten Systemen. Sie bietet für heimische Hersteller eine Demonstrationsplattform für die internationale Kundengewinnung. Darüber hinaus stellt sie eine Plattform für den Dialog und Erfahrungsaustausch mit Experten dar.

„Bayern bietet dabei die ideale Heimstatt für die U.T.SEC 2017. Der Freistaat ist bereits heute Weltmarktführer in vielen Bereichen der Herstellung unbemannter, robotischer und (teil-)autonomer Systeme oder Systemkomponenten. Dieser Umstand ist natürlich in allererster Linie der hohen Innovationskraft unserer Unternehmer zu verdanken. Doch auch die Attraktivität des Industriestandortes Bayern sowie die politische Unterstützung der Staatsregierung lassen unsere Hochtechnologiebranchen florieren. So steht die Technologie der unbemannten Flugsysteme beispielsweise besonders im Fokus unserer Bayerischen Luftfahrtstrategie 2030. Auch werden wir bei der Gesetzgebung der „Drohnenverordnung“ unseren Beitrag leisten, die Risiken neuer Technologien einzudämmen und zu beherrschen“, so Staatssekretär Franz Josef Pschierer.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Im Terminkalender: