Produktbericht vom 02/17/2017

Feuertrutz 2017 Wichmann zeigt neue Kabelbox am Stand

Am 22. und 23. Februar präsentiert Wichmann seine neue UFK Kabelbox auf der Feuertrutz. Die Box ist die deutschlandweit erste Lösung mit einer nationalen bauaufsichtlichen Zulassung für den Einbau im Systembodenbereich.

Von den Funktionalitäten der 3S Box können sich Messebesucher live überzeugen. (Bild: Wichmann )

Die dreiseitige UFK Kabelbox entspricht in allen zu prüfenden Punkten der Feuerwiderstandsklasse S90 und S120 und erhielt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Im Systembodenbereich und unter Türen ermöglicht sie die Verlegung von Doppelboden- oder Estrichträgerplatten direkt über der Kabelbox. Eine bis zu 1.000 Grad Celsius hitzebeständige Silikatnadelmatte fungiert als Abdichtung des Spaltes zwischen Abschottung und Bodenplatte. Monteure sind in der Lage, die aufnehmbaren Bodenplatten als Revisionsöffnung zu nutzen, um das darunterliegende Schott flexibel nachzubelegen.

Mit großer Spannung erwartet Wichmann auch das Ergebnis der Wahl zum „Feuertrutz-Produkt des Jahres 2017“, für das die neue 3S Box nominiert ist. Im Rahmen der Nürnberger Messe werden die Gewinner bekanntgegeben, die durch eine Fachjury sowie Kunden und Leser des Feuertrutz Magazins gewählt werden. Die dreiseitige Box ist als Erweiterung der UFK Kabelbox ebenfalls zur Abschottung von an der Decke verlegten Kabeln in Wänden und an der Wand verlegten Kabeln in Decken zugelassen. Monteuren ist es einfach möglich, die 3S Box über den vorhandenen Leitungen am Bauteil zu verschrauben und anschließend in die Öffnung einzugipsen oder einzumörteln. Auch im langfristigen Einsatz punktet die 3S Box, wie alle Wichmann-Kabelboxen, durch die schnelle und unkomplizierte Nachrüstung von Kabeln.

Halle 10.1, Stand 607

