Cebit 2017 Aktuelles Gfos-Release wird vorgestellt

Die GFOS Süd GmbH wird Aussteller auf der Cebit sein und dort das aktuelle Softwarerelease Gfos 4.8 sowie ihren „Industrie 4.0 Human“ Ansatz vorstellen.

Die Softwarefamilie Gfos liefert die Grundlage für fundierte Management- und Mitarbeiterentscheidungen. (Bild: Shutterstock/Jakub Krechowicz & Tatiana Shepeleva)

Um in der heutigen, sich enorm schnell wandelnden Zeit weiterhin erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen lernen, welche Herausforderungen – aber auch welche großen Chancen – Industrie 4.0 mit sich bringt. Klar ist dabei, dass Industrie 4.0 durch Software ermöglicht wird. Die mithilfe von Vernetzung und Software entstehenden Anwendungen befähigen Unternehmen, ihre Prozesse schlanker und damit agiler zu gestalten. Aber auch der Bereich HR steht vor neuen Herausforderungen: Kernaufgabe der modernen Personalabteilung wird die Überführung der Beschäftigten in die Arbeitswelt von morgen sein. Mit all diesen Themen beschäftigt sich Burkhard Röhrig, Geschäftsführer der GFOS Gruppe, auch in einer Podiumsdiskussion zum Thema Personalarbeit 4.0.Thema ist die Frage, ob Algorithmen die Personaler ersetzen oder entlasten?

