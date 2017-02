News vom 02/24/2017

Axis Communications Mehr Standards erleichtern die Planung

Axis präsentiert die Trends für Planer, Errichter und Architekten für 2017. Standards gewinnen weiterhin an Bedeutung und lassen Gewerke immer mehr zusammenwachsen.

Datenschutz spielt bei der Videoüberwachung eine wichtige Rolle. (Bild: Axis Communications)

Im Sicherheitsbereich gibt es bereits seit 2008 das offene Branchenforum Onvif, das inzwischen auf über 400 Mitglieder angewachsen ist. Auf dieser Basis entwickelten sich weltweit Standards für IP-basierte physische Sicherheitsprodukte. Seit 2013 ist mit dem Profil C auch der Bereich Zutrittskontrolle integriert. Standards werden auch 2017 weiterhin an Bedeutung gewinnen. Mit der Veröffentlichung der Anwendungsregeln der DIN EN 62676-4:2016 einigte sich die Sicherheitsindustrie auf eine Erweiterung der europäischen EN 50132-7:2012, die vor einigen Jahren einen globalen Standard für Videoanlagen geschaffen hat. Sie wird auch in 2017 und in den darauffolgenden Jahren eine wichtige Rolle bei der professionellen Planung von Gebäuden spielen. Denn gerade der Datenschutz muss beachtet werden, da durch Videoüberwachung personenbezogene Daten erhoben werden können.

Die letzten Monate haben es ferner deutlich gezeigt, dass Cyber-Security immer wichtiger wird. Der Schutz von IT-Systemen, egal ob es sich um den privaten PC zu Hause, das Smartphone, oder eben das vernetzte Haus handelt, ist für Technikfans nicht mehr optional, sondern ein Must-have. Unternehmen wie Endanwender müssen mehr denn je auf die Sicherheit ihrer Netzwerk-Produkte achten. Fachplaner und auch Facherrichter müssen sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzen, wie sie ihre IT-Systeme schützen – virtuell wie physisch. Die Sicherheit von Netzwerk-Produkten wird dabei nicht nur 2017 ein Thema sein, sondern sämtliche IT-Prozesse auf einen langen Zeitraum gesehen begleiten.

