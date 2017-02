News vom 02/21/2017

Interkey Nächste Jahrestagung findet im Mai statt

Die nächste Interkey Jahrestagung findet vom 26. bis 28. Mai in Papenburg statt. Die Teilnehmer erwartet ein interessanter Branchentreff, diesmal rund um das Thema „IT-Security für Sicherheitsfachgeschäfte“.

Es wird auch wieder ein Interkey Juniorenprogramm mit vielen Angeboten geben. (Bild: Interkey)

Insgesamt wurde das Format der Jahrestagung etwas verändert, so dass nun noch mehr Zeit für den Austausch untereinander besteht. Aufgrund der Platzverhältnisse haben nun alle interessierten Fördermitglieder die Möglichkeit, mit einem kleinen Stand auf der Tagung präsent zu sein. CES ist 35 Jahre Fördermitglied bei Interkey und wird dort mit mehreren Ausstellungsinseln seine aktuellen Produkte und Leistungen präsentieren. Der Gastvortrag „IT-Sicherheit bei Home Security“ von Dr. Alexander Hartmann wird dabei in das Tagungsthema am ersten Tag einleiten.

Der zweite Tagungstag wird durch den Vortrag „Live-Hacking“ von Diplom- Informatiker Mark Semmler eingeleitet. Anschließend wird das „Konzept Cyber-Security für KMU“ von Sebastian Brose, stellvertretender. Abteilungsleiter Firmen und Fachkräfte VdS Schadenverhütung vorgestellt. IT-Sicherheit ist laut VdS der „Brandschutz des 21. Jahrhunderts“ und damit auch für kleine und mittelständische Unternehmen äußerst relevant.

Das mehrstufige Konzept wurde jüngst mit dem Security-Award ausgezeichnet. Auf dieser Basis hat VdS mit Interkey ein Angebot für die Mitglieder vorbereitet, welches in Papenburg vorgestellt wird. Weitere verbandsinterne Informationen gibt es dann auf der anschließenden Mitgliederversammlung.

