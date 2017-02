Produktbericht vom 02/21/2017

Itenos Mehrwerte bereichern das digitale Business

Itenos bietet mit seinem Rechenzentrum in Frankfurt neue, umfangreiche und aktiv gemanagte Services, mit denen Anbieter Kunden und Inhalte direkt erreichen können.

Der zuverlässige Datenaustausch steht im Mittelpunkt. (Bild: Itenos)

In Zeiten von Big Data, Cloud Computing und gigantischen Content-Mengen verändern sich die Möglichkeiten im digitalen Business-Umfeld. Die neue Data LogistIX-Plattform und das neue autonome System AS 50533 mit Low-Latency-Zugang ins Eye-Ball-Netz der Deutschen Telekom (AS3320), bringen Daten mit hoher Geschwindigkeit sicher zu Endkunden. Nutzer haben die Wahl zwischen den Services IP-Transit, IP-Access, Cloud Connect, Ethernet Connect, oder Direktanbindungen an den DE-CIX.

Mit mehr als 15.000 Interconnects und mehr als 900 Connect Partnern sind vielfältige Peerings am DE-CIX möglich. Hier können auch andere Internetknoten direkt angebunden werden. Durch IP-Transit bietet Data LogistIX einen direkten Anschluss an verschiedene internationale Tier-1-Netzwerke. Mit Data LogistIX sind Nutzer Carrier- und Cloud-neutral. Die neuen Services sind auf allen dedizierten Mietflächen und für alle Rack-Kunden verfügbar.

