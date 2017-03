News vom 03/03/2017

VdS Spenden für gemeinnützige Vereine gesammelt

Gemeinsam mit zwei Bürgermeistern übergab am 20. Februar der VdS je 5.000 Euro an vier gemeinnützige Vereine, die kranken und benachteiligten Kindern helfen. Auch die Kunden des VdS unterstützten die Sammlung.

Große Zufriedenheit herrschte bei der Übergabe der gespendeten 20.000 Euro. (Bild: VdS)

Dank dieses Engagements konnte VdS-Geschäftsführer Dr. Robert Reinermann insgesamt 20.000 € an Vertreter vierer gemeinnütziger Vereine überreichen: An Wünschdirwas, Wir für Pänz, die Offene Schule Köln und den Förderverein für krebskranke Kinder – und das zum bereits sechsten Mal in ebenso vielen Jahren. Die beiden an der Übergabe teilnehmenden Domstadt-Bürgermeister Elfi Scho-Antwerpes (SPD, MdB) und Hans-Werner Bartsch (CDU) betonten „im Namen der Stadt Köln“ ihren „ganz, ganz herzlichen Dank für die vorbildlichen Spender und die Leistungen der Vereine. Es ist äußerst wichtig, jedoch gerade in diesen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, wo jeder an sich denkt, keinesfalls selbstverständlich, dass sich ein Unternehmen und vor allem seine Belegschaft so für das Gemeinwohl engagieren.“

Bundesverdienstkreuzträgerin Marlene Merhar vom Förderverein für krebskranke Kinder, in dessen Elternhaus auf dem Kölner Uniklinik-Gelände die Spendenübergabe stattfand, freute sich: „Neben all den wichtigen medizinischen Aktivitäten können wir dank der Spende mit Sicherheit auch etwas Sonnenschein in den Alltag vieler Kinder bringen – und so diese schreckliche Krankheit für wenigstens eine Weile in den Hintergrund drängen.“

