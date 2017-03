Produktbericht vom 03/03/2017

Cebit 2017 Axis zeigt Sicherheitslösungen für jeden Bedarf

Axis Communications ist auf der diesjährigen Cebit vom 20. bis 24. März am Stand seines Partners Synology, Anbieter von Network Attached Storage (NAS) und Software, vertreten. Hier zeigt Axis, wie das Zusammenspiel der eigenen Produktwelt mit der von Synology erfolgen kann.

Der Controller kann dank seiner offenen Plattform in bestehende Netzwerke integriert werden. (Bild: Axis Communications)

Ein großer Fokus liegt dabei auf den Acap-Funktionen, also Anwendungen, die dank der offenen Axis Camera Application Platform für die Netzwerk-Kameras und Video-Encoder entwickelt wurden. Beispiele dafür sind der Axis Perimeter Defender oder die Axis Crossline Detection. Außerdem können Besucher am Synology-Stand einen Blick auf den A1001 Netzwerk-Tür-Controller in Aktion werfen, der in die Surveillance Station von Synology integriert ist.

Der netzwerkbasierte Tür-Controller bietet eine offene, nicht herstellerspezifische Plattform für die Zugangskontrolle, die den Anforderungen für erweiterte Unternehmensnetzwerke ebenso entspricht wie denen für kleinere Anlagen. Der Axis A1001 ist offen für Software von Drittanbietern.

Halle 2, Stand B52

