News vom 03/06/2017

ASW Leitblatt zum Thema Reisen veröffentlicht

Der ASW Bundesverband veröffentlicht ein Leitblatt „Informationsschutz auf Reisen“ und gibt Unternehmen und seinen Mitarbeitern damit wichtige Tipps an die Hand.

Auch auf Reisen sollten Unternehmensangehörige wachsam sein. (Bild: RainerSturm/pixelio)

Gleichsam gehen viele allzu sorglos mit dem Thema um, dabei können bereits einfache Maßnahmen und ein entsprechendes Bewusstsein helfen, zahlreichen Gefahren einfach aus dem Weg zu gehen. Das Leitblatt des ASW Bundesverbandes gibt hier entsprechend Hilfestellungen. So gibt das Leitblatt Hinweise, was vor der Reise zu bedenken ist, welche Verhaltensregeln unterwegs gelten und wie Reisen auch nachbereitet werden sollten. Dabei wird auch auf Themen wie Ausstattung, Verschlüsselung und Datenübertragung kurz eingegangen. Wie man sich im öffentlichen Raum verhalten sollte und was auch in Hotelzimmern zu beachten ist, auch drauf geht das Leitblatt ein. Erarbeitet wurde das Leitblatt mit Unterstützung des Bundesamtes für Verfassungsschutz.

