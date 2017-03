News vom 03/09/2017

VfS Vernetzung spielt immer größere Rolle

Der VfS veranstaltet am 9. und 10. Mai im Hotel Potsdam am Templiner See einen Kongress zum Thema Vernetzung für die Sicherheit.

Cyberattacken haben sich zu den größten Bedrohungen der Unternehmenssicherheit entwickelt. (Bild: Rene Löbig/ Pixelio.de)

Terroranschläge, Cyberkriminalität, Industriespionage oder auch einfach nur die mit immer mehr Brutalität ausgeführten „üblichen“ Verbrechen begleiten sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Deshalb liegt der Fokus des VfS-Kongresses auf diesem Thema. Aber auch darüber hinaus präsentiert der VfS den Teilnehmern Vorträge zu Thematiken, die aus der Sicherheitsbranche nicht mehr wegzudenken sind, wie Zutrittskontrolle, Video, Perimetersicherung, kritische Infrastruktur oder Gefahrenmanagementsysteme.

Die vielfältigen Referate bieten den Besuchern nicht nur kreative und praktikable Lösungsvorschläge, sondern lassen sie auch über den „Tellerrand hinausschauen“. Die mehr als 30 Experten aus Industrie, Forschung und Verwaltung beleuchten in drei parallel laufenden Panels das Thema Sicherheit in globalen und technischen, aber auch anwenderbezogenen Vorträgen. In den Kommunikationspausen haben die Teilnehmer Zeit zum Erfahrungsaustausch und zum Besuch der begleitenden Messe. Die etwa 50 Anbieter von Sicherheitstechnik, Ingenieurbüros, Systemintegratoren und Dienstleistern stellen dort ihre Lösungen zu den unterschiedlichsten Sicherheitsanforderungen vor.

