News vom 03/10/2017

Zaunteam Zäune werden das ganze Jahr gebaut

Die Lösungen von Zaunteam für gewerbliche und private Immobilien sorgen für Sicherheit und Privatsphäre.

Langlebige Zaun- und Sichtschutz-Materialien sind von hoher Qualität. (Bild: Zaunteam)

Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Zäunen und Toren reichen von nahezu unauffälliger Verschmelzung mit der Umgebung bis hin zu außergewöhnlichen und individuellen Designs – Aufwertungen in puncto mehr Privatsphäre und Sicherheit bieten sie in allen Varianten und Materialien. Für die individuelle Note rund ums Haus und den Garten gibt es ab-wechslungsreiche Zaunvarianten – aus Holz, Kunststoff, Aluminium, mit Steinkörben und viele mehr sowie besonders trendige Kombinationen aus unterschiedlichen Materialien wie Aluminium und Glas. Im gewerblichen Bereich können zusätzlich je nach Projektspezifikation Modularität, Sabotagesicherheit, intelligentes Alarm-Management, Übersteigdetektion, Untergrabschutztechnologie bis hin zur gestalterischen Freiheit in nahezu allen RAL-Farbtönen umgesetzt werden.

Zaunteam kennt sich in der vielseitigen Welt der Zäune und Tore bestens aus und ist der ideale Partner für persönliche Beratung sowie auf Wunsch fachgerechte Montage mit Profi-Werkzeug und Spezialmaschinen. Die Montageteams von Zaunteam werden in der eigenen Akademie regelmäßig geschult und mit den neuesten Trends und Techniken vertraut gemacht.

Auf der regionalen Baumesse Deutschlands, der Haus 2017 in Dresden vom 2. bis 5. März, können sich alle Interessierten auf dem Freigelände am Stand F-12 über die neuesten Trends und bewährte Modelle in den Bereichen Heim und Garten, Sicht- und Lärmschutz sowie Industrie und Sicherheit ausgiebig informieren und persönlich beraten lassen.

