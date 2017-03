Produktbericht vom 03/08/2017

G+H Barriere für Feuer und Rauch vorgestellt

G+H stellte auf der diesjährigen Fachmesse Feuertrutz vom 22. bis 23. Februar in Nürnberg umfassende Brandschutzlösungen vor. Der Fokus lag dabei auf der Brandschutzbandage Pyrostat-Uni für die Abschottung von brennbaren und nicht brennbaren Rohren.

Eine Abschottung nicht brennbarer Rohrleitungen ist häufig notwendig. (Bild: G+H)

Im Brandfall entsteht durch verbrennende Rohrleitungen oder Isolierungen eine Öffnung in Wand oder Decke, über die sich Feuer und Rauch in angrenzende Räume, Geschosse oder Brandabschnitte ausbreiten können. Pyrostat-Uni verhindert dies zuverlässig, indem die Bandage durch das Aufschäumen Spalte und Öffnungen verschließt und somit eine undurchlässige Barriere für Feuer und Rauch bildet. Pyrostat-Uni ist ein sehr flexibel einsetzbares System, das für alle gängigen Rohrleitungen und Isolierungen zugelassen sowie einfach einzubauen ist, wenig Platz benötigt und hinsichtlich der Rohrleitungsnennweiten äußerst großen Spielraum gestattet. Dadurch bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten in der Haus- und Kältetechnik, der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe.

Jetzt absolvierte die Brandschutzbandage Pyrostat-Uni erneut erfolgreich Brandprüfungen. Drei neue Prüfzeugnisse bestätigen noch größere Einsatzgebiete und Nullabstände und das System ist nun nicht mehr nur für die Feuerwiderstandsklasse R 90 zugelassen, sondern jetzt auch für die Feuerwiderstandsklasse R 120. Das gilt sowohl für den Einsatz an Massivwänden und -­decken als auch für leichte Trennwände und Sonderlösungen.

