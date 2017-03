Produktbericht vom 03/10/2017

Cebit 2017 PCS integriert Zeit und Zutritt in SAP

Mit Janitor bietet PCS ab sofort eine voll in SAP integrierte Zeiterfassungs- und Zutrittskontrolllösung. Die Software Janitor vom PCS Kooperationspartner Drakos zeichnet sich durch eine hohe Integrationstiefe in SAP HCM, S/4 Hana EM und das SAP Org-Management aus.

Das Modul Janicard rundet mit der integrierten Ausweiserstellung das Portfolio ab. (Bild: PCS Systemtechnik)

Die Zutrittskontrolle Janitor arbeitet vollkommen integriert in SAP, also in der gleichen Benutzeroberfläche. Ein grundsätzlicher Vorteil ist dabei das SAP Rollenkonzept, um Benutzerrechte entsprechend zu definieren und jegliche Änderungen revisionssicher ablegen zu können. Aus dem SAP-Merkmal oder dem Organisationsmanagement werden die Zutrittsprofile in Janitor abgeleitet.

Damit bedient sich Janitor der Informationen, die ohnehin in der SAP Personaladministration gepflegt werden und leitet daraus die entsprechenden Zutrittsrechte in der Zutrittskontrolle ab. Dadurch können bei Eintritt des Mitarbeiters ins Unternehmen automatisch Zutrittsrechte vergeben, bei organisatorischen Wechseln verändert und bei Austritt wieder entzogen werden. Einzelrechte können darüber hinaus in einem eigenen Infotypen über einen definierten Zeitraum (Abgrenzung) hinzugefügt oder entfernt werden. Für die Zutrittskontrolle können alle Intus Leser und Terminals von PCS genutzt werden. Das Terminalmanagement und die Gerätedefinition der Zutrittsleser erfolgt in SAP. Auswertungen erfolgen über Standauswertungswege oder bereits mitgelieferte Reports direkt in der ERP-Software.

Mit Janitor haben Anwender bei PCS die Wahlmöglichkeit zwischen zwei Systemen, der in SAP integrierten Lösung von Drakos und der Software Dexicon von PCS. Als Subsystem ist Dexicon über die zertifizierte HR-PDC-Schnittstelle an SAP angeschlossen und stellt damit eine zuverlässige Übergabe der Zeit- und Zutrittsdaten sicher.

