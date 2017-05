Fachartikel aus PROTECTOR 5/2017, S. 39

Integration von Zutrittskontrolle Gewerkeübergreifend einfach

Immer häufiger wird das Gewerk Zutrittskontrolle als integrierter Bestandteil eines übergeordneten Sicherheitsmanagements gesehen. Dabei bieten Plattformen des Physical-Security-

Information-Managements (PSIM) den Vorteil einer einheitlichen Benutzeroberfläche.

Eine PSIM-Plattform wie Gemos bündelt die Informationen verschiedener Sicherheitsgewerke und stellt sie in einer einheitlichen Oberfläche dar. (Bild: Ela-Soft)

Diesem Trends folgend ist nun auch die Net2-Zutritts-kontrolle von Paxton jüngst in das Sicherheits- managementsystem Gemos von Ela-Soft integriert worden. Die Komponenten der elektronischen IP-Zutrittskontroll- und Türsprech-lösungen sind damit von übergeordneter Stelle administrierbar. Die Integration ermöglicht die Darstellung von Net2-Zutrittskontrollereignissen zusammen mit anderen Sicherheitsanwendungen auf einer umfassenden Anwenderoberfläche.

Effektive Alarmdarstellung

Durch Kombination von mehr als 750 vorhandenen Anwendungen stellt Gemos die Position jedes Alarms und aller Systemgeräte in einem Standortplan überlagert dar. Die Plattform kann Alarmmeldungen von mehr als 500.000 Datenpunkten in einer Einrichtung empfangen und dabei die Posi tion jedes Alarms präzise bestimmen. Anwender können dann zur besseren Bilderfassung von Überwachungskameras sofort die Beleuchtung im jeweiligen betroffenen Bereich einschalten. Durch die Integration mit Net2 vereinfacht sich das Sicherheitsmanagement eines Objekts, da ein Audit-Trail von Zutrittskontrollereignissen innerhalb der PSIM erstellt wird. Paxton bietet Zutrittskontrollsysteme, die auf die Herausforderungen und Trends des Sicherheitsmarkts zugeschnitten sind. Das Unternehmen verfügt über mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung und liefert technisch ausgereifte, intelligenten Produkte, die auch hinsichtlich Einrichtung, Benutzung und Wartung unkompliziert sind. Mit Net2 lassen sich Objekte mit einer bis zu Hunderten von Türen und Tausenden von Benutzern zentral verwalten und steuern.

Individuelle Lösungen

Bereits seit 1990 entwickelt die Ela-Soft GmbH herstellerneutrale Managementsysteme für Sicherheits-, Bau- und Kommunikationstechnik. Gemos bietet als Sicherheitsinformations- managementsystem über 700 verschiedene proprietäre Schnittstellen und ist in mehr als 600 Installationen im Einsatz. Dazu Normen Wollmann, der Geschäftsführer von Ela-Soft: „Für uns war die Integration der Net2-Zutrittskontroll- Software von Paxton mit unserer Gemos- PSIM-Plattform ein naheliegender Schritt. Unsere beiden Unternehmen agieren in sicherheitssensiblen Umgebungen, bei denen der Schutz von Menschen und Eigentum von entscheidender Bedeutung ist. Mit Net2 erfasste Zutrittskontrollereignisse lassen sich jetzt einfach über die Gemos-Plattform darstellen, was dazu beiträgt, dass unseren Kunden noch bessere Lösungen geboten werden können.” Gareth O’Hara, Chief Sales Officer von Paxton kommentierte dies so: „Wir von Paxton entwickeln innovative Lösungen, die unser Firmenethos von Einfachheit und Qualität reflektieren und dabei gleichzeitig den Anforderungen des Sicherheitsmarktes gerecht werden. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ela- Soft, einem Unternehmen, dem Innova tion genauso wichtig ist wie uns, um Kunden maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können.”

