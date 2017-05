News vom 05/03/2017

Wagner An Dialogformat für Architekten und Planer beteiligt

Wagner als Errichter des Ansaugrauchmeldesystems in der Elbphilharmonie Hamburg hat die Veranstaltungsreihe Heinze Select am 9. und 10. März für Architekten und Fachplaner begleitet.

Die Ansaugöffnungen der Titanus-Ansaugrauchmelder können nahezu unsichtbar positioniert werden. (Bild: Wagner)

Zusätzlich zum Rahmenprogramm erhielten die Teilnehmer die Möglichkeit, Informationen über in der Elbphilharmonie eingesetzte Systeme und deren Leistungsspektrum zu erfragen. Experten aus den jeweiligen Unternehmen standen für Fachgespräche zur Verfügung. So beantworteten Dipl.-Ing. Markus Kock, Bereichsleiter Anlagenbau D-A-CH, und Dipl.-Ing. Michael Kind, Niederlassungsleiter Hamburg, die Fragen der Interessenten zu den unsichtbar verbauten Ttanus Ansaugrauchmeldern von Wagner.

Insgesamt 67 Ansaugrauchmelder des Typs Titanus Top∙Sens sind im Foyer, dem Großen Saal, dem Kleinen Saal und Saal drei der Hamburger Elbphilharmonie verbaut. Titanus gewährleistet eine sensible und falschalarmsichere Branddetektion gemäß Klasse A+ nach DIN EN 54-20. Die Ansaugrauchmelder entnehmen dem überwachten Schutzbereich aktiv kontinuierlich Luftproben über Ansaugöffnungen und analysieren diese auf geringste Rauchaerosole. Brände können so bereits in ihrer Entstehungsphase frühzeitig, und dank der intelligenten Logic.Sens Signalverarbeitung, täuschungsalarmsicher detektiert werden.

