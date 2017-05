News vom 05/08/2017

Videor E. Hartig Infotage zu Videosicherheit im September geplant

Die Videor Infotage 2017 finden am 27. und 28. September im The Squaire in Frankfurt statt. Der Distributor für die D-A-CH-Region wird dort Produktneuheiten rund um das Thema Videosicherheit vorstellen.

Spannende Vorträge ergänzen das Programm. (Bild: Videor E. Hartig GmbH)

Als Distributor der Video-Security-Branche in der D-A-CH-Region richtet Videor auch in diesem Jahr wieder die Videor Infotage aus, die wie gewohnt im Wechsel mit der Security Essen stattfinden. Nach dem Erfolg und den positiven Rückmeldungen auf die Infotage 2015 hat sich Videor erneut für das Business- und Conference-Center im The Squaire in Frankfurt am Main, unmittelbar am Flughafen Frankfurt, als Veranstaltungsort entschieden.

Auf den Infotagen zeigt Videor das Know-how der Branche kompakt in einer Veranstaltung. Führende Hersteller präsentieren ihre Produktneuheiten und stehen den ganzen Tag für Fragen zur Verfügung.

