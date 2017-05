News vom 05/05/2017

Ingram Micro Dell EMC als Partner gewonnen

Ingram Micro wurde von Dell EMC als einer der strategischen Distributionspartner auf globaler Ebene ausgewählt. Auch für Deutschland wurde die Partnerschaft erweitert und so wird die Ingram Micro Distribution GmbH künftig das gesamte Dell-EMC-Portfolio in Deutschland vertreiben.

Klaus Donath, Senior Director Value Business. (Bild: Ingram Micro)

Dell EMC baut weltweit weiter auf Ingram Micro als einer der Key Distributoren. Ebenso in Deutschland wird dabei an bestehende Erfolge angeknüpft: „Im Sommer 2014 legten wir mit dem Start des Dell Business den Grundstein für die strategische Partnerschaft in Deutschland. Die Erweiterung unseres Vertrags auf das komplette Dell-EMC-Portfolio bestätigt unsere sehr erfolgreiche Kooperation und bietet signifikantes Potential für Ingram Micro und unsere Fachhandelspartner“, erklärt Klaus Donath, Executive Director Value, Ingram Micro Deutschland.

Künftig ist das gesamte Dell-EMC-Portfolio bei der Ingram Micro Distribution GmbH verfügbar. Darüber hinaus werden die Fachhandelspartner mit umfassenden Vertriebsmaßnahmen, Marketingaktivitäten und technischem Support in ihrem Geschäft mit Dell EMC unterstützt.

Die erweiterte Zusammenarbeit festigt Ingram Micros mit einem der weltweit führenden IT-Lösungsanbieter. Laut IDC rangiert Dell EMC im Markt für X86-Server im vierten Quartal 2016 bei den ausgelieferten Stückzahlen weltweit auf Platz eins. In Deutschland liegt das Unternehmen auf dem zweiten Rang.

