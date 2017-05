Produktbericht vom 05/05/2017

Geutebrück Videoleistung effektiv kontrollieren

Die neue Lösung von Geutebrück kontrolliert die Leistungsdaten von Video-Systemen und meldet automatisch kritische Zustände. Somit werden Ausfälle einzelner Komponenten noch schneller und zuverlässiger erkannt.

G-Health Monitoring bietet eine umfangreiche Rechteverwaltung. (Bild: Geutebrück)

Das Software-Paket G-Health Monitoring unterstützt Administratoren, den Wartungstechniker, aber auch den engagierten User auf sehr wirkungsvolle und zeitsparende Weise bei der permanenten Funktionskontrolle der Geutebrück-Sicherheitssysteme. Sobald ein kritischer Zustand, wie ein Kameraausfall oder ein Datenbankfehler erkannt wird, erhält der Nutzer sofort eine entsprechende E-Mail oder eine G-Health Alarmmeldung im Web-Interface, stationär oder mobil auf dem Smartphone. Zudem kann etwa festgelegt werden, dass sofort eine E-Mail gesendet wird, sobald die gemessene Arbeitstemperatur der Festplatten einen bestimmten Wert überschreitet und sich abzeichnet, dass eventuell ein Ausfall eines dieser Verschleißteile bevorsteht.

Der Wartungs-Techniker hat zu jeder Zeit Zugriff auf alle relevanten Systemparameter, um vorsorglich erkennen zu können, ob in absehbarer Zeit Störungen an „Verschleißteilen“ zu erwarten sind.

Durch die erhobenen Daten lässt sich der Fehler sowohl nach Ursache als auch nach betroffener Komponente genauer eingrenzen. So kann der Verantwortliche mit dem richtigen Ersatzteil schnell an der betroffenen Stelle sein und das System in kürzester Zeit wieder in Funktion setzen. Für den Anwender bedeutet das zum einen geringere Kosten beim Service, zum anderen eine schnellere Wiederaufnahme des Betriebs, wenn etwa in der Folge der Störung die Fertigung oder die Logistik betroffen waren.

