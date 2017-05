Fachartikel vom 05/02/2017

PROTECTOR - Award für Sicherheitstechnik 2017 Die Abstimmung ist gestartet

Die Abstimmung für den "PROTECTOR – Award für Sicherheitstechnik" 2017 ist gestartet. Machen Sie mit und stimmen Sie in den vier Kategorien Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Gefahrenmeldetechnik und Smart-Home-Security ab!

(Bild: PROTECTOR)

Zum fünften Mal prämiert PROTECTOR & WIK die besten Sicherheitsprodukte – auch 2017 in den Kategorien Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Gefahrenmelde-technik und Smart-Home-Security. Ausgezeichnet werden jeweils der erste, zweite und dritte Gewinner mit dem Goldenen, Silbernen oder Bronzenen PROTECTOR. Welches Produkt am Ende das Rennen macht, darüber entscheiden Sie: Die Leser von PROTECTOR & WIK und von Sicherheit.info. Pro Kategorie können Sie mit einer Stimme teilnehmen.

Die Kategorien

Videoüberwachung – hier wird abgestimmt über Produkte und Systeme analoger, IP-basierender oder HD-SDI-basierender Videotechnik (zum Beispiel Kameras, Software, Übertragungssysteme, Speichersysteme, Anzeigesysteme, Zubehör)

Zutrittskontrolle – hier wird abgestimmt über Produkte und Systeme elektronischer, mechatronischer oder mechanischer Zutrittssteuerung (zum Beispiel vernetzte und stand-alone ZK-Systeme und -komponenten, elektronische Schließsysteme, mechanische Schließsysteme, biometrische Systeme, Vereinzelungsanlagen, Systeme und Komponenten für das Ausweismanagement und die Schlüsselverwaltung)

Gefahrenmeldetechnik – hier wird abgestimmt über Produkte und Systeme aus den Segmenten Einbruchmeldetechnik, Brandmeldetechnik, Sprachalarmierung, Gefahrenmanagement und Freilandsicherung

Smart-Home-Security – hier wird abgestimmt über Sicherheitslösungen, die speziell geeignet sind für den privaten Bereich und kleinere Unternehmen. Dies betrifft Produkte und Systeme aus den Bereichen Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Gefahrenmeldetechnik, sofern sie besonders für den Einsatz im Bereich Smart-Home-Security zugeschnitten sind.

Die Abstimmung

Über die Gewinner stimmen die Leser von PROTECTOR & WIK und die User von Sicherheit.info vom 2. Mai bis zum 16. Juni 2017 online ab. Hier können Sie Ihre Stimme ab sofort für die Einreichungen abgeben: www.sicherheit.info/protector-abstimmung

Die Auszeichnungen und Pokale verleiht die Redaktion im Rahmen der Sicherheitsexpo in München am Nachmittag des 5. Juli 2017. Die Verleihung ist eingebettet in ein kurzweiliges Vortragsprogramm.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis