Produktbericht vom 05/03/2017

Hikvision Kamera für Personenzählung entwickelt

Die IP-Kamera IDS-2CD68 10F/C von Hikvision ist in der Lage, Personen zu zählen. Das kompakte Modell verfügt dazu über zwei Objektive, die ein dreidimensionales Bild von Objekten erstellen können.

Daten werden automatisch bei einem Netzwerkfehler auf eine Flash-Card geschrieben. (Bild: Hikvision)

Die Neuheit liegt vor allem in der Fähigkeit der Kamera, Objekte in der Höhe (Z-Achse) zu vermessen, um damit Verwechslungen mit Schatten oder niedrigeren Objekten wie Kinderwägen zu vermeiden. Die Software ist in der Lage, jede Person im Sichtbereich zu zählen. Hierzu genügt auch nur ein kleiner Abstand von Köpfen, um diese auseinander zu halten.

Ferner kann die Kamera erkennen, ob Personen die Richtung ändern, womit Doppelzählungen ein- und derselben Person vermieden werden. Damit ist die IDS-2CD68 10F/C die ideale Lösungen für Einkaufszentren, Bahnhöfe und Museen. Die Kamera verfügt über einen 1/3-Zoll-Bildsensor, Progressive Scan, eine Auflösung von 640 mal 960 Pixeln und eine Verschlusszeit von 1/25 bis 1/10.000 Sekunde.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis

Mehr auf Sicherheit.info