Produktbericht vom 05/04/2017

Sicherheitsexpo 2017 Uhlmann & Zacher stellt neue Lösungen vor

Uhlmann & Zacher ist auch in diesem Jahr am 5. und 6. Juli auf der Sicherheitsexpo in München vertreten und stellt dort Produktneuheiten aus der Welt der elektronischen Schließsysteme vor.

Unterschiedliche Drückerformen ermöglichen eine zusätzliche Individualisierung. (Bild: Uhlmann & Zacher)

Eine Neuheit ist der elektronische Türbeschlag mit Kurzschild CX6174. Das Produkt erweitert das Sortiment von Uhlmann & Zacher und überzeugt durch sein durchdachtes Konzept und das minimalistische Edelstahldesign, mit dem es sich unaufdringlich der Architektur von Neubauten und Bestandsobjekten anpasst. Die gesamte Elektronik, Stromversorgung und LED-Signalisierung wurden auf kleinstem Raum im Türdrücker untergebracht. Die Montage erfolgt ohne Spezialwerkzeug oder Verkabelung und kann somit auch vom Laien in kürzester Zeit vorgenommen werden.

Darüber hinaus präsentiert das Unternehmen die neue Generation des Clex Kompaktknaufzylinders CX6162. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet er sich besonders für Rohrrahmentüren mit einem geringen Dornmaß, der Einbau ist in nahezu alle Türen möglich.

Stand B10

