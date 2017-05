News vom 05/10/2017

Dahua Kooperation mit Angelcam vereinbart

Aufnahmen der Eco-Savvy 2.0 Netzwerkkamera-Serie und von Home-Wifi-Kameras von Dahua können nun auch über die Plattform von Angelcam angesehen werden.

(Bild: Petra Bork/ Pixelio.de)

Die Kameras lassen sich an die Angelcam-Diesnte anschließen, ohne etwa einen DDNS Service, eine statische IP-Adresse oder eine Portweiterleitung einrichten zu müssen. Ebenso muss der Router nicht neu konfiguriert werden. Daten werden verschlüsselt per VPN an die Cloud gesendet. Der Dienst von Angelcam erlaubt es, verschiedene Funktionen wie Cloud-Recording, Cloud-Broadcasting und andere zu nutzen.

Dahuas Eco Savvy 2.0-Serie ist für hochauflösende Videoüberwachung rund um die Uhr auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet. Die Serie kombiniert Energieeinsparung, einen 30-fachen optischen Zoom und Funktionen, die die Überwachung einfacher gestalten. Die Home Wifi-Kameras verfügen über eine drei-Megapixel-Auflösung und die Möglichkeit, über die interne bi-direktionale Audiofunktion mit Personen zu sprechen.

