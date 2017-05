News vom 05/12/2017

Vanderbilt Kooperation mit Citel beschlossen

Vanderbilt und Citel Spa haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Citel Spa ist Anbieter von PSIM (Physical Security Information Management) Software im italienischen Finanz- und Industriesektor.

Die SPC-Familie von Vanderbilt. (Bild: Vanderbilt)

Citel Spa nutzt seine IT-Lösungen um die Sicherheit und Management-Prozesse im Rahmen von PSIM-Regeln und Betriebskontinuitätsmanagement zu fördern und zu unterstützen. Citel Spa arbeitet eng mit Drittanbietern von Hard- und Software zusammen, um deren Lösungen in seine Centrax-Plattform zu integrieren.

Um flexible Sicherheitslösungen für den italienischen Finanzsektor anbieten zu können, hat Vanderbilt das CEI-ABI Protokoll für sein EN 50131 konformes SPC Einbruchmeldesystem umgesetzt. Das CEI-ABI Protokoll wird In der SPC Version 3.8 implementiert, womit dieses vollständig in das Centrax-System integriert werden kann. SPC ist modular aufgebaut und unterstützt drahtlose Melder. Das System bietet ferner eine Vielzahl an manuellen und automatischen Einstellungen, um Ereignisse zu verifizieren und damit Fehlalarme zu vermeiden.

