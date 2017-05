Produktbericht vom 05/11/2017

Vivotek Abgerundete Dome-Kameras verfügbar

Vivotek bringt zwei neue Suizidsichere Dome-Netzwerkkameras für die Anbringung in Ecken heraus. Die Kameras für die Anbringung in Ecken sind speziell für Hochsicherheitsbereiche entwickelt worden, wie Gefängnisse, Arrestzellen, Stationen in der Psychiatrie, Nervenheilanstalten und Vollzugsanstalten.

Zur Anwendung kommt auch die Supreme Night Visibility-Technologie. (Bild: Vivotek)

Das kantenfreie Design der Kameras CD8371-HNVF2 und CD8371-HNTV soll selbst beigebrachte Verletzungen und auch Suizid verhindern. Die Kameras sind speziell für die Anbringung in den Ecken an Decken von Zellen konstruiert, von wo die Domkameras dem Sicherheitspersonal einen vollständigen Blick auf die Zelle erlauben, mit einem weiten horizontalen Blickfeld von bis zu 108 Grad und einem vertikalen Blickfeld von bis zu 79 Grad. Beide Geräte sind darüber hinaus mit robusten Vandalismus-resistenten IK10+-eingestuften und wetterfesten Gehäusen nach IP66 ausgestattet.

Die Kameras registrieren Schläge gegen das Gehäuse und Manipulationsversuche falls sie attackiert werden. Dank des Zweiwege-Audiosystems und des eingebauten Mikrofons, können Geräusche bis zu 5m Entfernung klar gehört und auch aufgezeichnet werden.

Als professionelle Tag/Nacht-Kameras bieten die CD8371-HNVF2 und CD8371-HNTV eine eingebaute IR-Beleuchtung mit zehn Meter Reichweite im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich von 940 nm und garantieren so Sicherheit selbst in kompletter Dunkelheit. Beide Kameras nutzen die WDR Pro-Technologie, mit der sowohl dunkle als auch helle Bereiche eines Bildes erfasst werden und die die unterschiedlichen Bereiche zu einem höchst realistischen Gesamtbild der Szenerie zusammenfasst.

