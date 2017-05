News vom 05/19/2017

Hanwha Techwin Neuen Distributionspartner gewonnen

Hanwha Techwin Europe und Fittich SA haben einen Distributionsvertrag für das Vertriebsgebiet Schweiz abgeschlossen. Ab sofort können Systemintegratoren der Schweiz den Distributor Fittich SA in Muzzano als kompetenten Partner der Hanwha Techwin kontaktieren.

Integratoren in der Schweiz haben nun einfachen Zugang zu Kamera-Lösungen von Hanwha. (Bild: Hanwha Techwin)

Jörg Majerhofer, Country Manager D-A-CH, der Hanwha Techwin Europe Ltd. über die neue Verbindung. „Die Zusammenarbeit mit dem Distributor Fittich SA ermöglicht es uns, uns im Schweizer Markt breiter aufzustellen und Kunden in der Schweiz unser Portfolio anzubieten. Wir freuen uns mit Fittich SA einen kompetenten Partner der Sicherheitsbranche zu gewinnen und an unserer Seite zu haben. Da die Fittich Gruppe ein breites Spektrum an Sicherheitslösungen seinen Kunden anbieten kann, ist Sie für viele Integratoren ein wichtiger Partner einer Gesamtlösung.“

Seit 1983 bietet die Zentrale der Fittich Group in Lugano ein breites Spektrum an Sicherheitsanwendungen wie Brandmeldeanlagen, Sprinkler- und Gaslöschanlagen, Einbruchmeldeanlage, Zutrittskontrolle, CCTV sowie komplette integrierte Gefahrenmanagementsysteme. Fittich stellt seine Ingenieurdienstleistungen Regierungsbehörden, Handels- und Industrieunternehmen zur Verfügung. Fittich ist zertifiziert nach ISO 9001: 2008, VKF Brandmeldeanlagen und Sprinkleranlagen und SES Einbruchmeldeanlagen. Alle Sicherheitssysteme sind nach EN 54, VdS, VKF, SES und EN-50131 zertifiziert.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis