Produktbericht vom 05/15/2017

Vanderbilt In die Cloud verschoben

SPC Connect von Vanderbilt ist eine neue cloudbasierte Lösung, die speziell für Errichter zur Fernüberwachung, Verwaltung und Instandhaltung von SPC-Zentralen konzipiert wurde.

SPC Connect spart Zeit und Geld. (Bild: Vanderbilt)

Wenn Nutzer sich mit Benutzernamen und Passwort anmelden, können sie sofort und per Fernzugriff auf sämtliche Programmierfunktionen aller SPC-Zentralen zugreifen, Funktionen aus- und Statuschecks durchführen. Somit sind keine Inspektionen vor Ort mehr nötig, und der Errichter erhält die Kontrolle über die gesamte Anlage und spart Zeit und Geld. Dank des flexiblen Abonnements von SPC Connect zahlen die Unternehmen auch nur für das, was sie brauchen. So lassen sich die Kosten für den Erwerb und die Installation der Software-Lösungen, sowie die Kosten für Wartung und Upgrades, senken.

Wenn das Unternehmen wächst und weitere Technikerzugänge nötig sind, müssen nicht etwa die Serverkapazitäten erhöht oder Software-Lizenzen dazugekauft werden, sondern das monatliche SPC Connect-Abonnement kann ganz einfach nach Bedarf angepasst werden. Einmal mehr betont dieser Fokus auf sofortigen Zugriff und Remote-Verwaltung die Vorteile von SPC Connect, dem Errichter Zeit und Geld zu sparen und sein Unternehmen letztendlich langfristig zu stärken.

Endbenutzer können die SPC Connect-App kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play herunterladen. Die App enthält eine Benutzeroberfläche, auf der Aktivierungsstatus und sonstige Statusinformationen deutlich dargestellt werden. Sämtliche Interaktionen des Benutzers über SPC Connect sind mit SSL-Sicherheit von Bankenniveau gesichert und bieten eine leistungsfähige Kontrolle.

