Produktbericht vom 05/19/2017

Wagner Sicherheit auf einen Blick gewährleisten

Wagner bietet mit Visulan X3 ein zentralisiertes Gefahrenmanagement, das von der Einbruchmeldeanlage über die Videoüberwachung alle Systeme auf einer Bedienoberfläche vereint.

Die Netzwerkverbindungen werden grundsätzlich gemäß aktueller Standards verschlüsselt. (Bild: Wagner)

Visulan X3, bietet zu jedem Zeitpunkt Einblick in die Status aller Systeme in Echtzeit, weist auf Störungen hin, erinnert an Wartungstermine, verknüpft Handlungsszenarien im Notfall und liefert Reports, um Fehlentscheidungen, Zeit- und Kontrollverlust in zeitkritischen sowie sicherheitsgefährdenden Situationen zu vermeiden.

Visulan X3 verbindet herstellerunabhängig Sicherheits-, Gebäudetechnik- und Kommunikationssysteme zu einer einheitlichen Benutzeroberfläche für eine maximale Transparenz und effiziente Organisation. Ein besonderes Feature des ist die flexible grafische Darstellung der Bedienoberfläche. Bilder, Symbole, Meldungstexte können ebenso individuell erstellt werden, wie die Handlungsanweisungen, die aus Alarmierungen entstehen.

Das skalierbare System wird auf die Kundenanforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten und lässt sich vom Einplatzsystem mit 3.000 Datenpunkteinheiten bis hin zur netzwerkfähigen zentralen Sicherheitsleitstelle mit unbegrenzten Schnittstellen flexibel erweitern.

