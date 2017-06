Fachartikel aus PROTECTOR 6/2017, S. 15

Narrowband IoT als neuer Mobilfunkstandard Im echten Internet der Dinge

Lupus-Electronics entwickelt mit Kooperationspartnern das Internet der Dinge (IoT) weiter. Smarte Sensoren werden von ihrer Ortsgebundenheit befreit und direkt ans Internet angebunden. Anwendungen sollen damit einfacher und günstiger werden.

Die Digitalisierung verbessert fortlaufend den Umgang zwischen Mensch und Technik, das Internet der Dinge macht das Leben für Privatpersonen und Unternehmen in Form von Smart-Home-Systemen und elektronischen Alarmanlagen bequemer, effizienter und sicherer. Allerdings unterliegen aktuelle Systeme sowohl technischen, als auch räumlichen Begrenzungen. Zusammen mit Vodafone und Komsa durchbricht Lupus-Electronics durch die Entwicklung einer neuen Technologie diese Begrenzungen und läutet nach eigener Aussage das Zeitalter des „echten Internets der Dinge“ ein. Smarte Sensoren werden von ihrer Ortsgebundenheit befreit, indem sie direkt ans Internet angebunden werden. Eine physische Steuereinheit vor Ort wird da durch nicht mehr benötigt. Ihre Funktionalität wird vollständig in die Cloud verlegt.

Ermöglicht wird das durch das neue Narrowband-IoT-Netz von Vodafone. Diese neue Netztechnologie gewährleistet eine stark verbesserte Sendeleistung, was auch die Vernetzung von Sensoren tief unter der Erde möglich macht. „Der neue Mobilfunkstandard ermöglicht die Vernetzung von unendlich vielen Geräten – und eröffnet damit unendlich viele neue Möglichkeiten für das Internet der Dinge. Durch eine gesteigerte Energieeffizienz erhöhen sich gleichzeitig die Batterielaufzeiten der Sensoren auf bis zu zehn Jahre. Durch die hochverschlüsselte, digitale Kommunikation erreichen wir darüber hinaus ein völlig neues Sicherheitsniveau“, erklärt Matthias Wolff, Geschäftsleiter von Lupus-Electronics.

Die dazu passenden Sensoren und Cloud-Services werden von Lupus-Electronics und Komsa entwickelt. „Narrowband-IoT und unsere neuen Sensoren machen den Gebrauch von smarten Anwendungen so einfach, sicher und umfangreich wie niemals zuvor. Wir sprechen von kleinen Computerchips, die über Narrowband-IoT direkt per Mobilfunk mit dem Internet verbunden sind und trotzdem über eine jahrelange Batterieleistung und höchste Sicherheitsstandards verfügen. Haussicherheit und Smart Home, aber auch haushaltsnahe Dienstleistungen oder medizinische Anwendungen werden einfacher und günstiger, als wir es bisher kennen“, gibt Matthias Wolff einen Einblick in die Zukunft der Anwendungsfelder.

Kontakt- und Firmen-Infos im Branchenverzeichnis