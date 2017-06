Fachartikel aus PROTECTOR 6/2017, S. 54

Ifsec International 2017 Grenzenlose Sicherheit

Die Ifsec International wird vom 20. bis 22. Juni 2017 wieder ihre Tore im Londoner Excel öffnen. Rund 27.000 Sicherheitsexperten werden zur laut Veranstalter größten Sicherheitsausstellung in Europa erwartet.

Ifsec in London wird vom 20. bis 22. Juni 2017 wieder zum internationalen Treffpunkt der Hersteller, Errichter und Systemintegratoren aus dem Sicherheitsmarkt. (Bild: Excel London)

Die ganze Welt der Sicherheitstechnik wird in London an drei Tagen unter einem Dach zusammenkommen. Internationale Aussteller werden die Besucher mit rund 10.000 Produkten, Lösungen und Innovationen auf den aktuellsten Stand der Sicherheit bringen. Sowohl Hersteller, Distributoren als auch Zulieferer, Errichter, Berater und Endanwender können sich über Brandschutz, Zutrittskontrolle, Biometrie, Terrorbekämpfung, Videoüberwachung, Einbruchmeldesysteme, IP-Sicherheit, intelligentes Gebäudemanagement, physische Sicherheit und Absicherung von Alleinarbeitern informieren und austauschen.

Die Ifsec wird in diesem Jahr vier neue Schwerpunkte setzen: Zum einen wird es eine neue Show „Borders & Infrastructure“ geben, die gezielt Lösungen rund um Grenzkontrollen, kritische nationale Infrastrukturen sowie das Transportwesen vorstellt. Unter dem Motto „Smart Security“ wird das im vergangenen Jahr erstmals beleuchtete Segment Hausautomation, integrierte Sicherheitssysteme und intelligente Gebäude erneut aufgegriffen.

Mit der „Installer World“ wird es eine eigene Fläche explizit für Errichter, Ingenieure und Integratoren geben, die nicht nur Produktlösungen vorstellt, sondern auch aus Diskussionsplattform und Jobbörse dient. Neu ist in diesem Jahr auch die „Drone Zone“, in der der Einsatz unbemannter kleiner Fluggeräte im Mittelpunkt steht. Hier werden in Partnerschaft mit der UK Drone Show Lösungen für Unternehmen und Behörden vorgestellt, die Drohnen zum Schutz ihrer Gelände einsetzen möchten.

