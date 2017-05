News vom 05/29/2017

Moog Pieper Digitale Prozessvisualisierung implementiert

Moog Pieper stattet für Asahi India Glass Ltd. ein neues Werk mit digitaler Prozessbeobachtung aus. Neben der kompletten Technik wird Moog Pieper auch für die Inbetriebnahme, Schulungen sowie den anschließenden Support sorgen.

Als Ergänzung ist die Anbindung einer individuellen Software an das kundeneigene PLC-System möglich. (Bild: Moog Pieper)

Bislang basierte die Prozessbeobachtung bei Asahi India Glass Ltd. auf rein analoger Technik. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Werks soll nun auch dem Trend zu digitalen Lösungen Rechnung getragen werden. Daher wird die Moog Pieper GmbH bis zum dritten Quartal 2017 eine komplette Full-HD-Prozessbeobachtung auf IP-Basis für den führenden Hersteller von Flachglasprodukten planen, umsetzen und installieren.

Als besondere Herausforderung müssen dabei sowohl die installierten Kameras als auch ergänzende Komponenten wie Sonden und Monitore den schwierigen Produktionsbedingungen in größter Hitze standhalten und gleichzeitig für eine hohe Präzision sorgen. So sind die insgesamt vier, in der Schmelzwanne und im Exit-End eingesetzten Kameras sowohl robust genug für den dauerhaften Einsatz als auch sensitiv genug für die Lieferung hochauflösender Bilder und feinster Details. Gleiches gilt für die zehn Sonden, die im so genannten Floatbad der Anlage zum Einsatz kommen. Zur Visualisierung des Systems entschied man sich für die Monitore des Moog-Pieper-Partners AG Neovo. Mit 14 Exemplaren des Modells RX-24 erhält der Bediener eine optimale Einzelbilddarstellung in Full-HD-Qualität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch.

Die Displays sprechen mit ihrer konsequenten 24/7-Auslegung, dem Neov-Schutz- und Filterglas, der Anti-Burn-In-Funktion sowie der Anschlussvielfalt und Video-Optimierung für den konkreten Einsatz in dieser Sicherheitsanlage. Zudem kommen am Leitstand PS-55-Übersichtsdisplays zum Einsatz. Die 55-Zoll-Monitore der AG Neovo stellen alle Kamerasignale gleichzeitig dar und sorgen so für eine lückenlose Prozessbeobachtung.

