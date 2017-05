News vom 05/23/2017

Wanzl Ägyptische Flughäfen erhalten Zutrittskontrollsystem

Wanzl hat die Personaleingänge der Flughäfen in Kairo, Sharm el Sheikh und Hurghada in Ägypten mit der Zutrittssicherung Galaxy Gate ausgestattet. Insgesamt 57 Galaxy Gates werden an den drei ägyptischen Flughäfen für eine zuverlässige Kontrolle, Authentifizierung und Vereinzelung der Mitarbeiter sorgen.

Das Galaxy Gate vereint Komfort und Funktionalität. (Bild: Wanzl)

In Ägypten gewährleistet ein RFID/Fingerprint-Kombilesegerät den kontrollierten Personalzutritt. Erfolgt der autorisierte Freigabeimpuls, öffnen sich unverzüglich die softwareüberwachten, elektromotorischen ESG-Schwenkarme. Die Offenhaltezeit ist dabei ebenso variabel wählbar wie die dynamisch programmierbare Schließfunktion. Deckensensoren scannen zudem Personen- sowie Verhaltensmuster und beaufsichtigen einen einwandfreien Ablauf. Bei Missbrauch reagiert die Vereinzelungsanlage mit optischen und akustischen Warnsignalen sowie sofortigem Schließen der Schwenkarme

Die Integration der Sprachausgabe auf Arabisch und Englisch in das robuste Edelstahlgehäuse erleichtern ferner die Bedienung. Dort ist zudem das RFID/Fingerprint-Kombilesegerät bündig und deutlich sichtbar angebracht. Die grün oder rot leuchtende LED-Anzeige im Handlauf signalisiert leicht erkennbar die Zugangsberechtigung. Auf diese Weise gelangen autorisierte Mitarbeiter zeitsparend und einfach an ihren Arbeitsplatz.

